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Под Челябинском мотоциклист погиб, влетев в стойку газовой трубы

Под Челябинском мотоциклист погиб, влетев в стойку газовой трубы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Сосновского района.

Все произошло 26 июля в деревне Ключевка. Около дома 18 по улице 1 Мая 38-летний мужчина, управляя мотоциклом, выехал на обочину, где совершил наезд на препятствие — стойку газовой опоры.

В результате водитель от полученных травм скончался на месте.

Уже известно, что погибший находился без мотошлема, не имел водительского удостоверения соответствующей категории, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.