Под Челябинском мотоциклист погиб, влетев в стойку газовой трубы

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Сосновского района.
Все произошло 26 июля в деревне Ключевка. Около дома 18 по улице 1 Мая 38-летний мужчина, управляя мотоциклом, выехал на обочину, где совершил наезд на препятствие — стойку газовой опоры.
В результате водитель от полученных травм скончался на месте.
Уже известно, что погибший находился без мотошлема, не имел водительского удостоверения соответствующей категории, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции.