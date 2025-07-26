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В Тольятти ВАЗ врезался в «калину»: один водитель госпитализирован

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло рано утром 25 июля в Центральном районе Тольятти.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло рано утром 25 июля в Центральном районе Тольятти. Подробности сообщает областной главк.

Около 06:20 67-летний водитель ВАЗ-2106 двигался по Хрящевскому шоссе со стороны улицы Северной в направлении Обводного шоссе. Возле дома № 1 он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с Lada Kalina, за рулем которой находился 29-летний мужчина.

В результате аварии предполагаемый нарушитель госпитализирован. Водителю Kalina назначено амбулаторное лечение. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Самаре молодой водитель спровоцировал ДТП, проигнорировав светофор.

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