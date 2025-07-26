Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше ТСК Корсо в Уфе

МЧС Башкирии объявило о ликвидации открытого горения на крыше торгово-сервисного комплекса Корсо в Уфе.
Как пояснили в ведомстве, площадь пожара составляла порядка 50 квадратных метров. Горела кровля и киоск.
— Ведется работа по проливке и разбору конструкций. Информации по пострадавшим не поступало. Дознавателю предстоит установить причины возникновения пожара. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории, — сообщили в МЧС.
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