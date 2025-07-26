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В Кишиневе жестоко избили парня: Его били до тех пор, пока не перестал двигаться — а в это время все силы полиции брошены на охрану дома башкана Евгении Гуцул

Дело зарегистрировано в Инспекторате полиции сектора Рышкановка, все обстоятельства будут установлены.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе на Рышкановке избили парня: его били до тех пор, пока не перестал двигаться.

Сообщается, что инцидент произошел 25 июля около 19:00 на улице Николае Димо в столице.

На видеокадрах, распространенных в Сети, видно, как мужчина догоняет молодого человека и начинает жестоко избивать его кулаками, пока тот не падает на землю.

«Дело зарегистрировано в Инспекторате полиции сектора Рышкановка. Все обстоятельства будут установлены», — сообщила пресс-секретарь кишинёвского управления полиции Кристина Талпэ.

А в это время дом и подъезд башкана Гагаузии Евгении Гуцул окружен полицией и спецназом Fulger.

Это к вопросу, чем занимаются сотрудники МВД, пока на улицах столицы происходит беспредел.