В Кишиневе жестоко избили парня: Его били до тех пор, пока не перестал двигаться — а в это время все силы полиции брошены на охрану дома башкана Евгении Гуцул

В Кишиневе на Рышкановке избили парня: его били до тех пор, пока не перестал двигаться.
Сообщается, что инцидент произошел 25 июля около 19:00 на улице Николае Димо в столице.
На видеокадрах, распространенных в Сети, видно, как мужчина догоняет молодого человека и начинает жестоко избивать его кулаками, пока тот не падает на землю.
«Дело зарегистрировано в Инспекторате полиции сектора Рышкановка. Все обстоятельства будут установлены», — сообщила пресс-секретарь кишинёвского управления полиции Кристина Талпэ.
А в это время дом и подъезд башкана Гагаузии Евгении Гуцул окружен полицией и спецназом Fulger.
Это к вопросу, чем занимаются сотрудники МВД, пока на улицах столицы происходит беспредел.