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Конфликт Камбоджи и Таиланда приостановился из-за дождей

Несмотря на плохие погодные условия, военные обеих стран удерживают позиции. К перемирию Таиланд и Камбоджу ранее призвал Трамп — по его словам, обе стороны желают прекратить огонь.

Источник: AP 2024

Таиланд и Камбоджа временно остановили боевые действия в приграничных районах из-за проливных дождей, сообщает The Nation со ссылкой на тайскую армию.

Тайские и камбоджийские военные продолжают удерживать позиции в неблагоприятных погодных условиях. Власти Таиланда эвакуировали из районов ведения боевых действий более 97 тыс. жителей и разместили их в назначенных пунктах сбора мирного населения в четырех провинциях. Военное положение введено в восьми регионах королевства.

Камбоджа также ведет эвакуацию населения из районов. Утром 26 июля сообщалось о вывозе из опасных зон 36 тыс. мирных жителей.

Эскалация началась 23—24 июля. Обе стороны сообщали о десятках погибших и раненых — как военных, так и гражданских.

Между Таиландом и Камбоджей многие годы ведется территориальный спор, в том числе из-за храмового комплекса Преах Вихеар, который признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что храм принадлежит Камбодже, но Таиланд решение не признал и по-прежнему претендует на комплекс. Вспышки эскалации в спорной зоне были в течение всего этого года.

К усилиям по снижению напряженности 26 июля подключился американский президент Дональд Трамп. Он сообщил о телефонных переговорах с обеими сторонами и рассказал, что и Бангкок, и Пномпень желают перемирия. По словам главы государства, США сейчас ведут переговоры с Таиландом и Камбоджей насчет пошлин, и он пригрозил, что, пока идут боестолкновения, ни о каких торговых сделках не может быть и речи.

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