Конфликт Камбоджи и Таиланда приостановился из-за дождей

К усилиям по снижению напряженности 26 июля подключился американский президент Дональд Трамп. Он сообщил о телефонных переговорах с обеими сторонами и рассказал, что и Бангкок, и Пномпень желают перемирия. По словам главы государства, США сейчас ведут переговоры с Таиландом и Камбоджей насчет пошлин, и он пригрозил, что, пока идут боестолкновения, ни о каких торговых сделках не может быть и речи.