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На ж/д станции Матвеевская МЖД подростки обстреляли из пневматики охранника

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Двое подросток ранили из пневматического пистолета сотрудника транспортной безопасности на железнодорожной станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД

По словам Волк, в дежурную часть линейного отдела МВД России на ст. Москва-Киевская поступило сообщение о том, что на станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги неизвестные обстреляли сотрудника транспортной безопасности из пневматического пистолета.

Потерпевший госпитализирован.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска ЛО МВД России на ст. Москва-Киевская и УТ МВД России по ЦФО были установлены двое несовершеннолетних, причастных к вышеуказанному правонарушению, оба 2010 года рождения», — написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что в сопровождении законных представителей они доставлены следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

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