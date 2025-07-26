На ж/д станции Матвеевская МЖД подростки обстреляли из пневматики охранника

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска ЛО МВД России на ст. Москва-Киевская и УТ МВД России по ЦФО были установлены двое несовершеннолетних, причастных к вышеуказанному правонарушению, оба 2010 года рождения», — написала она в своем Telegram-канале.