На ж/д станции Матвеевская МЖД подростки обстреляли из пневматики охранника

По словам Волк, в дежурную часть линейного отдела МВД России на ст. Москва-Киевская поступило сообщение о том, что на станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги неизвестные обстреляли сотрудника транспортной безопасности из пневматического пистолета.
Потерпевший госпитализирован.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска ЛО МВД России на ст. Москва-Киевская и УТ МВД России по ЦФО были установлены двое несовершеннолетних, причастных к вышеуказанному правонарушению, оба 2010 года рождения», — написала она в своем Telegram-канале.
Волк добавила, что в сопровождении законных представителей они доставлены следственные органы, которыми принято процессуальное решение.