В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа

МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
«Несколько минут назад из-под завалов в подвальном помещении спасателями областной службы спасения было извлечено тело погибшего. Всего на данный отрезок времени у нас семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход», — сказал Юрин на видео, опубликованном на странице областной службы спасения в соцсети «ВКонтакте».
Следственное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что следователи провели осмотр тела седьмого погибшего, который проживал в доме, где взорвался газ.
«На месте происшествия продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательств», — добавили в ведомстве.