Несовершеннолетний велосипедист пострадал в ДТП в Дзержинском районе

25 июля около 11:55 на перекрестке улиц Маяковского и Дружной в поселке Энергетиков Дзержинского района 58-летний житель Дзержинского района, управляя автомобилем УАЗ, совершил наезд на 16-летнего местного жителя, который, двигаясь попутно по обочине на электровелосипеде, начал поворачивать налево.