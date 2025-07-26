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Несовершеннолетний велосипедист пострадал в ДТП в Дзержинском районе

25 июля около 11:55 на перекрестке улиц Маяковского и Дружной в поселке Энергетиков Дзержинского района 58-летний житель Дзержинского района, управляя автомобилем УАЗ, совершил наезд на 16-летнего местного жителя, который, двигаясь попутно по обочине на электровелосипеде, начал поворачивать налево.

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

25 июля около 11:55 на перекрестке улиц Маяковского и Дружной в поселке Энергетиков Дзержинского района 58-летний житель Дзержинского района, управляя автомобилем УАЗ, совершил наезд на 16-летнего местного жителя, который, двигаясь попутно по обочине на электровелосипеде, начал поворачивать налево.

В результате ДТП несовершеннолетний с травмами госпитализирован. -0-