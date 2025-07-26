ГКЧС Башкирии сообщил о заблудившихся туристах из Набережных Челнов

В Бурзянском районе Башкирии заблудилась группа из семи туристов из Набережных Челнов. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Как пояснили в аварийном ведомстве, сообщение о пропаже туристов поступило вечером 25 июля. Они сплавлялись по реке Белой и отстали от основной группы.
— Туристы были найдены организаторами тура, медицинская помощь не потребовалась, — передали в ГКЧС.
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