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ГКЧС Башкирии сообщил о заблудившихся туристах из Набережных Челнов

Группа из 7 туристов из Татарстана пропала в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Бурзянском районе Башкирии заблудилась группа из семи туристов из Набережных Челнов. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как пояснили в аварийном ведомстве, сообщение о пропаже туристов поступило вечером 25 июля. Они сплавлялись по реке Белой и отстали от основной группы.

— Туристы были найдены организаторами тура, медицинская помощь не потребовалась, — передали в ГКЧС.

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