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Пожарные спасли четырех коров из зыбучих песков

В Великобритании произошел необычный случай: четыре коровы, сбежавшие с фермы, едва не погибли, попав в зыбучие пески.

В Великобритании произошел необычный случай: четыре коровы, сбежавшие с фермы, едва не погибли, попав в зыбучие пески. Как сообщает UPI, животные ночью проломили ворота и добрались до реки, берега которой были размыты из-за непогоды.

В результате там образовались опасные зыбучие пески, в которых коровы застряли по шею. К утру песок затвердел, превратившись в плотную грязь, и выбраться самостоятельно животные уже не могли.

На помощь пришли пожарные, которые с помощью погрузчика, предоставленного местным фермером, смогли освободить коров и вернуть их владельцу. К счастью, животные не пострадали. Инцидент завершился благополучно.

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