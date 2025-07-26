Подросток в Москве устроил стрельбу на железнодорожной станции. Видео

Это уже не первый случай, когда в Москве фиксируются инциденты с участием подростков. Ранее в столичной гостинице «Космос» произошла ссора между двумя юношами из Первоуральска, в ходе которой один из них ударил другого ножом. Пострадавший подросток отделался неглубокими порезами и был доставлен в больницу.