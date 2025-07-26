После взрыва в Саратове спасатели начали поиск пропавших на верхних этажах

Спасатели начали поисковые работы на верхних этажах многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек. Об этом сообщил начальник областной службы спасения Никита Зрада.
По его словам, для доступа к разрушенным уровням используется альпинистское снаряжение.
«Спасатели продолжают поиски. Планируется вести работы на верхних этажах с применением альпинистского оборудования. Параллельно продолжается расчистка обрушенных конструкций», — отметил Зрада в видеообращении.
В пятницу МЧС России сообщило о частичном обрушении углового подъезда десятиэтажного жилого дома после взрыва бытового газа. Изначально сообщалось о трех погибших, позднее число жертв увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
По информации МЧС, за медицинской помощью обратились 16 человек. Судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Работы по разбору завалов продолжаются.
Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Губернатор региона объявил 26 июля днем траура.