Россиянку едва не пронзило дорожное ограждение, когда она пыталась скрыться от ГАИ

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили у водительницы признаки алкогольного опьянения, однако она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Помимо этого, её обвиняют в неповиновении правоохранителям. Сейчас в отношении нарушительницы составлены административные протоколы, а детали происшествия выясняются.