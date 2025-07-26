Россиянку едва не пронзило дорожное ограждение, когда она пыталась скрыться от ГАИ

Ранним утром в Приморском районе Санкт-Петербурга разыгралась опасная сцена, больше напоминающая кадры из боевика, сообщает телеграм-канал 78.ru.
28-летняя девушка, управлявшая каршеринговой Kia, отказалась остановиться по требованию сотрудников ДПС и попыталась скрыться. Погоня длилась недолго — водительница не справилась с управлением на высокой скорости и врезалась в дорожное ограждение на проспекте Авиаконструкторов.
Удар был настолько сильным, что металлическая перекладина пробила лобовое стекло и вошла в салон, остановившись в непосредственной близости от водительского кресла. По счастливой случайности девушка не пострадала, хотя могла погибнуть или получить тяжёлые травмы.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили у водительницы признаки алкогольного опьянения, однако она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Помимо этого, её обвиняют в неповиновении правоохранителям. Сейчас в отношении нарушительницы составлены административные протоколы, а детали происшествия выясняются.
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