Люди плавают на матрасах: Обнинск уходит под воду после залповых ливней

Этим дело не ограничилось — автомобили некоторых горожан пострадали от гидроудара. Кроме того, власти отменили празднование дня города в Белкинском парке. Впрочем, некоторые жители города ловят момент и получают удовольствие — как мужчина с надувным матрасом в ролике выше.