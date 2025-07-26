Тело мужчины извекли из-под завалов дома в Саратове после взрыва газа

Тело мужчины извлекли из-под завалов жилого дома в Саратове, где произошел взрыв бытового газа. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в пресс-службе региональной службы спасения.
По словам представителей ведомства, отыскать погибшего горожанина удалось в подвале дома. Работы по поиску пропавших после взрыва и последующего обрушения части здания продолжаются.
— Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход, — передает официальный страница службы в VK.
Глава Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что профильные эксперты разобрали завалы уже 60−70 процентов — на данный момент вывезено 1,8 тонны обломков дома.
— Организованы пункты временного размещения граждан. Сейчас туда обратились 10 человек. Мест подготовлено гораздо больше. Готовы разместить всех желающих, обеспечить питанием, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
25 июля в жилом доме в Саратове произошел взрыв, вследствие которого часть здания обрушилась. Причиной детонации стала утечка газа. От обломков рухнувшей конструкции пострадали пешеходы, погибли несколько человек. Обрушение затронуло этажи с десятого по первый.
Бусаргин заявил, что семьям погибших в результате трагедии выплатят по миллиону рублей. Позже в Сети также появилось видео с моментом взрыва. Представители «Российских железных дорог» уточнили, что среди погибших были начальник железнодорожной станции разъезд Липовский Георгий Ерофеев и его семья. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».