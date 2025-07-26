Тело мужчины извекли из-под завалов дома в Саратове после взрыва газа

Бусаргин заявил, что семьям погибших в результате трагедии выплатят по миллиону рублей. Позже в Сети также появилось видео с моментом взрыва. Представители «Российских железных дорог» уточнили, что среди погибших были начальник железнодорожной станции разъезд Липовский Георгий Ерофеев и его семья. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».