День города под тропическим ливнем: как выглядит затопленный Обнинск. Фото, видео

В Обнинске за один час выпало количество осадков, равное десятидневной норме, сообщили в администрации города со ссылкой на метеорологов. Сильный дождь по интенсивности был близок к тропическому, и для отвода воды в ливневую канализацию потребовалось время. В отдельных районах возникли временные затруднения движения транспорта, однако подтопленные участки уже осушены, а движение восстановлено.