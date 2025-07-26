День города под тропическим ливнем: как выглядит затопленный Обнинск. Фото, видео

За полтора часа улицы Обнинска превратились в реки.
В день празднования Дня города Обнинск Калужской области столкнулся с настоящим природным катаклизмом. Мощный ливень, обрушившийся на город, за полтора часа превратил улицы в бурные реки. Центральные магистрали, включая проспект Ленина, полностью ушли под воду. Последствия дождей и реакция местных жителей — в материале URA.RU.
Транспортный коллапс.
Движение в городе парализовало: десятки автомобилей заглохли из-за гидроударов, а одна из машин на улице Гагарина полностью перекрыла путь общественному транспорту, передают местные telegram-каналы. Таксисты воспользовались ситуацией, подняв цены до 840 рублей за 12-минутную поездку.
Пешеходы, спасаясь от потоков воды, перетаскивали друг друга на спинах, а один из жителей, не растерявшись, отправился в заплыв по двору на надувном матрасе. Пассажиры затопленных автобусов, несмотря на хаос, сохраняли позитивный настрой.
Затопленные дома и лифты.
Лифты тоже затопило, что может создать угрозу удара токомФото: местные telegram-каналы.
Стихия не пощадила и жилые кварталы. Вода хлынула в подъезды домов на улицах Славского и Левитана, затопила лифты, создав риск поражения током. В Циолковском коммерческие помещения первого этажа полностью скрылись под водой.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе Кривского, где размытые дороги отрезали подъезды к домам. Кроме того, в городе ливневые стоки не выдержали напора воды, а кое-где канализационные люки превратились в метровые гейзеры, выбрасывая потоки смешанной с отходами воды.
Что говорят горожане.
Несмотря на масштабы потопа, обнинцы встретили стихию с юмором. Соцсети мгновенно наполнились ироничными комментариями. «Предлагаю переименовать проспект Ленина в Венецианский!», «За какие грехи город смыть пытается», — пишут местные жители, делясь фото затопленных улиц.
Другие жалуются на полностью вышедшую из строя ливнёвку, сорванную канализацию и даже на проблемы с мобильным интернетом, который «заглушили» в самый неподходящий момент. «Город тонет, старый город перекрыт, люди выходят вместо регулировщиков на дороге, чтобы как-то передвигаться» — возмущаются горожане, намекая на просчеты городских властей.
Некоторые и вовсе предлагают радикальные методы спасения утонувших машин. «Киньте им веревку и тащите на балкон», — пишет комментатор.
Реакция властей.
В Обнинске за один час выпало количество осадков, равное десятидневной норме, сообщили в администрации города со ссылкой на метеорологов. Сильный дождь по интенсивности был близок к тропическому, и для отвода воды в ливневую канализацию потребовалось время. В отдельных районах возникли временные затруднения движения транспорта, однако подтопленные участки уже осушены, а движение восстановлено.