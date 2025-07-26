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Гладков: ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области

В селе Белянка Шебекинского округа из-за прилета боеприпаса по территории предприятия повреждения получили склад и три единицы техники.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ 26 июля три раза обстреляли город Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрелов был разрушен частный дом. В четырех других домах посечены кровли и выбиты окна. Также оказались повреждены шесть надворных построек, перебиты газовая труба и линия электропередачи… “— написал глава региона в Telegram-канале.

Кроме этого, он добавил, что в селе Белянка Шебекинского округа из-за прилета боеприпаса по территории предприятия повреждения получили склад и три единицы техники.

Ранее Александр Хинштейн сообщил, что дрон ВСУ совершил атаку у клуба в деревне у границы с Украиной. В результате атаки один местный житель получил несовместимые с жизнью травмы.

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