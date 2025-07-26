Хирург из Калмыкии и его брат погибли при атаке дрона ВСУ на Ростовскую область

Калмыцкий челюстно-лицевой хирург Мирослав Насанкаев вместе с двоюродным братом погибли при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Зимовниковском районе Ростовской области. Об этом в субботу, 26 июля, сообщил глава республики Бату Хасиков.
Трагедия произошла неподалеку от трассы Зимовники — Ремонтное — Элиста. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал оказать их семьям всю необходимую помощь и поддержку.
— Находимся на связи с властями Ростовской области и с семьями погибших… Разделяем эту тяжелую утрату с родными и близкими. Светлая память нашим землякам. Сәәни орнд төртхә! — написал Хасиков в своем Telegram-канале.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь ночью 26 июля сообщил, что атаку беспилотников отражали в пяти районах регинах: в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском.
Кроме того, коптеры ВСУ предприняли попытки атаковать Владикавказ и Нальчик. В аэропорту и на всей территории Северной Осетии был введен план «Ковер».