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Подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета на ж/д станции в Москве

Волк: В Москве задержали подростков, обстрелявших охранника на ж/д станции.

Источник: Комсомольская правда

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, причастных к обстрелу сотрудника транспортной безопасности на ж/д станции из пневматического пистолета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из транспортной полиции задержали несовершеннолетнего хулигана, устроившего стрельбу на железнодорожной станции Матвеевская», — заявила она.

Как отмечает официальный представитель ведомства, один из несовершеннолетних выстрелил в сотрудника транспортной безопасности из пневматики. Второй подросток находился рядом с ним в качестве подельника. В настоящее время несовершеннолетние доставлены в следственные органы для проведения дальнейших следственных мероприятий.

Пострадавший сотрудник ж/д после произошедшего был госпитализирован для оказания необходимой помощи.

Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала двоих подростков, причастных к массовой драке со стрельбой у метро.

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