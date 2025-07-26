Подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета на ж/д станции в Москве

Как отмечает официальный представитель ведомства, один из несовершеннолетних выстрелил в сотрудника транспортной безопасности из пневматики. Второй подросток находился рядом с ним в качестве подельника. В настоящее время несовершеннолетние доставлены в следственные органы для проведения дальнейших следственных мероприятий.