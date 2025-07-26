Подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета на ж/д станции в Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, причастных к обстрелу сотрудника транспортной безопасности на ж/д станции из пневматического пистолета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из транспортной полиции задержали несовершеннолетнего хулигана, устроившего стрельбу на железнодорожной станции Матвеевская», — заявила она.
Как отмечает официальный представитель ведомства, один из несовершеннолетних выстрелил в сотрудника транспортной безопасности из пневматики. Второй подросток находился рядом с ним в качестве подельника. В настоящее время несовершеннолетние доставлены в следственные органы для проведения дальнейших следственных мероприятий.
Пострадавший сотрудник ж/д после произошедшего был госпитализирован для оказания необходимой помощи.
Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала двоих подростков, причастных к массовой драке со стрельбой у метро.