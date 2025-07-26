В Обнинске прошел тропический ливень: город затопило

В некоторых случаях потребовалась помощь тракторов для эвакуации транспортных средств из зоны затопления. Также значительно пострадали подземные парковки и пешеходные переходы. Однако, юные жители города, похоже, не унывают и наслаждаются последствиями стихии, с удовольствием плескаясь и играя в образовавшихся водоемах.