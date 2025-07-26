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В Обнинске прошел тропический ливень: город затопило

В Обнинске сложилась критическая ситуация: город оказался затоплен в результате интенсивного тропического ливня.

В Обнинске сложилась критическая ситуация: город оказался затоплен в результате интенсивного тропического ливня.

По словам местных жителей, предоставивших информацию SHOT, непрекращающийся ливень бушевал около двух часов. За это время улицы были преобразованы в бурные потоки, вынуждая водителей преодолевать водные преграды на своих машинах.

В некоторых случаях потребовалась помощь тракторов для эвакуации транспортных средств из зоны затопления. Также значительно пострадали подземные парковки и пешеходные переходы. Однако, юные жители города, похоже, не унывают и наслаждаются последствиями стихии, с удовольствием плескаясь и играя в образовавшихся водоемах.