В Обнинске прошел тропический ливень: город затопило

В Обнинске сложилась критическая ситуация: город оказался затоплен в результате интенсивного тропического ливня.
По словам местных жителей, предоставивших информацию SHOT, непрекращающийся ливень бушевал около двух часов. За это время улицы были преобразованы в бурные потоки, вынуждая водителей преодолевать водные преграды на своих машинах.
В некоторых случаях потребовалась помощь тракторов для эвакуации транспортных средств из зоны затопления. Также значительно пострадали подземные парковки и пешеходные переходы. Однако, юные жители города, похоже, не унывают и наслаждаются последствиями стихии, с удовольствием плескаясь и играя в образовавшихся водоемах.