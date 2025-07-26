Украинцы пошли всем селом против беженцев из Покровска из-за 34 котов и 11 собак

Ранее сообщалось, что в подконтрольных ВСУ районах Донецкой области объявлено о начале принудительной эвакуации семей с несовершеннолетними детьми. Как сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Вадим Филашкин, под эвакуационные мероприятия попадают город Доброполье и девять близлежащих населённых пунктов, где в настоящее время остаются 928 детей, подлежащих обязательному переселению.