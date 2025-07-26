Reuters: Орбан пригрозил сорвать новый семилетний бюджет ЕС

«Для утверждения нового семилетнего бюджета требуется единогласное решение, и пока мы не получим оставшиеся (замороженные) средства, не будет и нового бюджета ЕС», — заявил Орбан, передает Reuters. Он также подверг критике поддержку Украины со стороны Евросоюза и обвинил руководство ЕС в намерении добиться формирования в Венгрии «проукраинского и пробрюссельского правительства» на предстоящих выборах.