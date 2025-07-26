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Reuters: Орбан пригрозил сорвать новый семилетний бюджет ЕС

Заблокировать принятие нового семилетнего бюджета Европейского союза, если Брюссель не разблокирует все приостановленные фонды ЕС, пригрозил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает агентство Reuters.

Орбан пригрозил сорвать новый семилетний бюджет Евросоюза.

Заблокировать принятие нового семилетнего бюджета Европейского союза, если Брюссель не разблокирует все приостановленные фонды ЕС, пригрозил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Для утверждения нового семилетнего бюджета требуется единогласное решение, и пока мы не получим оставшиеся (замороженные) средства, не будет и нового бюджета ЕС», — заявил Орбан, передает Reuters. Он также подверг критике поддержку Украины со стороны Евросоюза и обвинил руководство ЕС в намерении добиться формирования в Венгрии «проукраинского и пробрюссельского правительства» на предстоящих выборах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЕС не договорился о 190 млрд для Киева: из-за кого Украина останется без обещанной помощи.

Европейская комиссия предложила бюджет ЕС на 2028−2034 годы в размере 2 триллионов евро. Основное внимание в финансовом плане уделено вопросам экономической конкурентоспособности и укрепления обороны. Утверждение бюджета возможно только при согласии всех стран-членов союза.

Ранее Орбан уже критиковал проект бюджета ЕС. Он отметил, что значительная его часть предназначена для помощи Украине, что вызывает несогласие ряда стран и может привести к расколу внутри союза.

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