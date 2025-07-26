В Ростовской области при атаке БПЛА погиб известный калмыцкий хирург

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели известного хирурга Мирослава Насанкаева и его двоюродного брата в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по автомобилю в Ростовской области. Об этом чиновник рассказал в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла в Зимовниковском районе Ростовской области, неподалеку от трассы Зимовники — Ремонтное — Элиста, где дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль.
«В результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков… Один из них — Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург», — отметил Хасиков.
Глава региона подчеркнул, что в последние годы Насанкаев работал в Элисте.
Власти Калмыкии выразили готовность оказать всестороннюю помощь родственникам погибших.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 26 июля российские средства ПВО отразили атаку беспилотников в пяти районах региона.