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В Ростовской области при атаке БПЛА погиб известный калмыцкий хирург

Власти Калмыкии выразили готовность оказать всестороннюю помощь родственникам погибших.

Источник: Аргументы и факты

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели известного хирурга Мирослава Насанкаева и его двоюродного брата в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по автомобилю в Ростовской области. Об этом чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в Зимовниковском районе Ростовской области, неподалеку от трассы Зимовники — Ремонтное — Элиста, где дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль.

«В результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков… Один из них — Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург», — отметил Хасиков.

Глава региона подчеркнул, что в последние годы Насанкаев работал в Элисте.

Власти Калмыкии выразили готовность оказать всестороннюю помощь родственникам погибших.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 26 июля российские средства ПВО отразили атаку беспилотников в пяти районах региона.

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