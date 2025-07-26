В Гомельском районе мужчина получил ожоги после разрыва оставленного у костра газового баллончика

Как рассказали в ведомстве, 25 июля вечером поступило сообщение о госпитализации мужчины с термическими ожогами. Как выяснилось, мужчина 1987 года рождения 24 июля был на рыбалке на заливе реки Сож вблизи населенного пункта Осовцы. Он разжигал костер при помощи газового баллончика, который положил рядом с костром. В определенный момент произошел разрыв баллончика, в результате чего мужчина получил термические ожоги. Подразделения МЧС не привлекались. -0-