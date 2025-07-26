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Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Брестском районе

По предварительной информации, при выезде с садового товарищества на 8-м километре указанной автодороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha под управлением 41-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сегодня около 12:10 58-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле), управлял автомобилем Chrysler и двигался по автодороге Р94 Брест — граница Республики Польша (Домачево). По предварительной информации, при выезде с садового товарищества на 8-м километре указанной автодороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha под управлением 41-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП мотоциклист госпитализирован. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что алкоголь на дороге несет потенциальную угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии служит причиной большинства аварий на дороге, в которых зачастую гибнут и травмируются другие люди. -0-