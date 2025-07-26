Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Брестском районе

Сегодня около 12:10 58-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле), управлял автомобилем Chrysler и двигался по автодороге Р94 Брест — граница Республики Польша (Домачево). По предварительной информации, при выезде с садового товарищества на 8-м километре указанной автодороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha под управлением 41-летнего водителя, который двигался по главной дороге.