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Самому младшему — четыре года: Опубликован список погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове

Опубликован список погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове.

Источник: Комсомольская правда

В Сети появился список погибших при взрыве газа в многоквартирном доме Саратова. Данные приводит телеканал Рен-ТВ.

Трагедия произошла 25 июля на улице Блинова. В десятиэтажном многоквартирном доме произошел взрыв газа. Официальная версия произошедшего — утечка. Разрушены оказались десятки квартир, многие из жителей остались без крыши над головой.

Так, обрушение подъезда произошло с 7-го по 10-ый этаж. На месте продолжаются разборы завалов. Четверо человек, включая одного ребенка, считаются пропавшими без вести. Трагедия унесла жизни сразу семи жителей.

Приводим опубликованный список погибших из-за взрыва газа в Саратове: — Олег М. 1970 г.р.

— Юрий Я. 1986 г.р.

— А. Райкин. 1984 г.р.

— Екатерина Е. 1993 г.р.

— Георгий Е. 1992 г.р.

— Артем Г. 2002 г.р.

— Степан Е. 2021 г.р.