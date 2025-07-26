Самому младшему — четыре года: Опубликован список погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове

В Сети появился список погибших при взрыве газа в многоквартирном доме Саратова. Данные приводит телеканал Рен-ТВ.
Трагедия произошла 25 июля на улице Блинова. В десятиэтажном многоквартирном доме произошел взрыв газа. Официальная версия произошедшего — утечка. Разрушены оказались десятки квартир, многие из жителей остались без крыши над головой.
Так, обрушение подъезда произошло с 7-го по 10-ый этаж. На месте продолжаются разборы завалов. Четверо человек, включая одного ребенка, считаются пропавшими без вести. Трагедия унесла жизни сразу семи жителей.
Приводим опубликованный список погибших из-за взрыва газа в Саратове: — Олег М. 1970 г.р.
— Юрий Я. 1986 г.р.
— А. Райкин. 1984 г.р.
— Екатерина Е. 1993 г.р.
— Георгий Е. 1992 г.р.
— Артем Г. 2002 г.р.
— Степан Е. 2021 г.р.