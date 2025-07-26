Востоковед объяснил, из-за чего начался конфликт Таиланда и Камбоджи

Вооруженные столкновения между Камбоджей и Таиландом продолжаются третий день подряд. В южных регионах, а именно в провинциях Трат и Чантхабури, открыт новый участок боевых действий. Данные области находятся недалеко от популярных у российских туристов курортов. Кроме того, артиллерийские снаряды, выпущенные камбоджийскими военными, разорвались на территории Лаоса, что поставило под вопрос случайность этого удара.