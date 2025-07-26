Фура с продуктами въехала в аэропорт Пулково в Петербурге

Спецфура компании «Аэромар», поставляющей бортовое питание, въехала в терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и повредила его облицовку. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По словам представителей ведомства, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не рассчитал габариты транспорта. Профильные эксперты установят все обстоятельства случившегося.
— Пострадавших нет, последствия аварии устраняются. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
Другой случай произошел в конце мая, когда фура с маркировкой одной из крупных российских торговых сетей въехала на территорию частного дома, снесла забор и задела баню в Добрянке Пермского края.