Агрессивный пикапер домогался до жительницы российского города

Инцидент произошел в пятницу, 25 июля, около 17:00. Девушка рассказала «МК в Питере», что незнакомец, одетый в клетчатую рубашку, кепку и сандалии с носками, внезапно схватил ее, бросил в лицо слово «Здорово!» и ушел, ведя себя при этом нарочито уверенно. «Он не просто дотронулся — он сжал и вывернул. Грудь до сих пор болит», — поделилась пострадавшая.