Агрессивный пикапер домогался до жительницы российского города

Молодая жительница Санкт-Петербурга подверглась откровенному сексуальному домогательству на улице Ильюшина. Неизвестный мужчина схватил ее за грудь у автобусной остановки и спокойно скрылся с места происшествия.
Пострадавшая предположила, что агрессор мог быть последователем скандальных пикап-курсов, методики которых пропагандируют навязчивые и даже противоправные действия по отношению к женщинам.
Инцидент произошел в пятницу, 25 июля, около 17:00. Девушка рассказала «МК в Питере», что незнакомец, одетый в клетчатую рубашку, кепку и сандалии с носками, внезапно схватил ее, бросил в лицо слово «Здорово!» и ушел, ведя себя при этом нарочито уверенно. «Он не просто дотронулся — он сжал и вывернул. Грудь до сих пор болит», — поделилась пострадавшая.
Девушка сразу закричала, привлекая внимание прохожих, что, вероятно, спугнуло нападавшего. Однако его хладнокровие навело ее на мысль, что это не случайный хулиган, а человек, действующий по отработанной схеме. Подобные методы описаны в материалах тренингов Алекса Лесли — известного «секс-коуча», чьи ученики неоднократно задерживались за домогательства в Москве.
Пострадавшая обратилась в полицию, и сейчас ведется поиск свидетелей и записей с камер наблюдения. Этот случай может оказаться не единичным: если практики агрессивного пикапа действительно распространяются в Петербурге, это требует внимания правоохранительных органов. Девушка также планирует обратиться к врачу, если боль не пройдет в ближайшие дни.
Ранее в столице уже фиксировали волну подобных инцидентов, связанных с последователями радикальных «тренингов соблазнения». Теперь есть опасения, что проблема перекинулась и на Северную столицу.
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