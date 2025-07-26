Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Spiegel: в ЕС боятся, что к 2027 году Россия и КНР станут слишком сильны

Европе и Польше необходимо подготовиться к возможному конфликту с Россией уже к 2027 году. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туска на встрече с жителями города Пабянице под Лодзем.

Польша намерена максимально использовать ближайшие два года для стабилизации ситуации в стране.

Европе и Польше необходимо подготовиться к возможному конфликту с Россией уже к 2027 году. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туска на встрече с жителями города Пабянице под Лодзем.

По словам Туска, его правительство планирует использовать ближайшие два года для укрепления безопасности страны. Он подчеркнул, что Польша и другие европейские государства должны ускорить процесс наращивания вооружений из-за растущей угрозы со стороны России. «Россия и Китай к 2027 году могут настолько укрепиться, что будут координированно искать конфронтацию с НАТО и США», — заявил польский премьер.

На фоне продолжающейся войны на Украине оценки западных экспертов относительно сроков возможного расширения российской агрессии расходятся. Министр обороны Германии Борис Писториус, например, прогнозирует возможную эскалацию конфликта к 2029 году — к этому времени, по заключению немецкой разведки BND, российская армия сможет восполнить потери и подготовиться к масштабным операциям против стран НАТО.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу задуматься о том, как вести диалог с Россией. По его мнению, ЕС нужно определить, в какой мере страны-члены готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с РФ.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше