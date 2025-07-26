Spiegel: в ЕС боятся, что к 2027 году Россия и КНР станут слишком сильны

По словам Туска, его правительство планирует использовать ближайшие два года для укрепления безопасности страны. Он подчеркнул, что Польша и другие европейские государства должны ускорить процесс наращивания вооружений из-за растущей угрозы со стороны России. «Россия и Китай к 2027 году могут настолько укрепиться, что будут координированно искать конфронтацию с НАТО и США», — заявил польский премьер.