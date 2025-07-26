Spiegel: в ЕС боятся, что к 2027 году Россия и КНР станут слишком сильны

Польша намерена максимально использовать ближайшие два года для стабилизации ситуации в стране.
Европе и Польше необходимо подготовиться к возможному конфликту с Россией уже к 2027 году. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туска на встрече с жителями города Пабянице под Лодзем.
По словам Туска, его правительство планирует использовать ближайшие два года для укрепления безопасности страны. Он подчеркнул, что Польша и другие европейские государства должны ускорить процесс наращивания вооружений из-за растущей угрозы со стороны России. «Россия и Китай к 2027 году могут настолько укрепиться, что будут координированно искать конфронтацию с НАТО и США», — заявил польский премьер.
На фоне продолжающейся войны на Украине оценки западных экспертов относительно сроков возможного расширения российской агрессии расходятся. Министр обороны Германии Борис Писториус, например, прогнозирует возможную эскалацию конфликта к 2029 году — к этому времени, по заключению немецкой разведки BND, российская армия сможет восполнить потери и подготовиться к масштабным операциям против стран НАТО.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу задуматься о том, как вести диалог с Россией. По его мнению, ЕС нужно определить, в какой мере страны-члены готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с РФ.