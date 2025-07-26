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Несколько подъездов многоэтажки в Саратове признали безопасными, жильцов пустили домой

Первый, второй и третий подъезды многоквартирного дома в Саратове, где накануне взорвался газ, признаны безопасными. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев со ссылкой на выводы экспертов.

Источник: Life.ru

«Специализированной экспертной организацией проведена проверка состояния несущих конструкций здания, по итогам которой получено официальное заключение. Согласно данному заключению, дальнейшее нахождение в 1-м, 2-м и 3-м подъездах признано безопасным», — пишет градоначальник.

Сотрудники экстренных служб, полицейские и представители городской администрации несут постоянное дежурство у дома, чтобы обеспечить безопасность жильцов и оказать им всю необходимую помощь. Водоснабжение в безопасных подъездах организовано по временной схеме, электроснабжение подаётся в штатном режиме.

Напомним, взрыв газа в многоквартирном доме в Саратове прогремел вчера утром. Погибли семеро жильцов, включая ребёнка. Ранены по меньшей мере 15 человек. Возбуждено уголовное дело в рамках статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи допросили свыше сотни свидетелей. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.