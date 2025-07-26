Эвакуатор насмерть сбил четырехлетнего ребенка в Новгородской области

«Мужчина, управляя эвакуатором, совершил наезд на четырехлетнего ребенка, перебегавшего проезжую часть дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок скончался в машине скорой медицинской помощи», — сообщил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале регионального управления МВД России.
ДТП произошло днем на федеральной трассе Р-56 Великий Новгород — Псков. По словам Гаврилова, мальчик находился с родителями.
«По факту произошедшего организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по области.
В этот же день водитель грузовика в Раменском районе Московской области совершил наезд на два автомобиля, остановившихся из-за аварии. В результате ДТП погибли оба водителя легковых машин и девятилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).