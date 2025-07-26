Таиланд и Камбоджа приостановили боевые действия из-за ливней

Военные в Таиланде и Камбодже ждут хорошей погоды.
Вооруженные силы Таиланда и Камбоджи приостановили боевые действия в приграничных районах в связи с ливнями. Об этом информирует издание The Nation со ссылкой на заявление командования вооруженных сил Таиланда.
По данным источника, несмотря на неблагоприятные погодные условия, военные обеих стран продолжают удерживать ранее занятые позиции. Отмечается, что с полудня до 16:00 по местному времени ситуация в зоне конфликта осталась практически без изменений.
Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Таиланда дважды на протяжении дня наносили авиаудары по позициям камбоджийских военных в приграничных районах с использованием истребителей F-16 и JAS 39. Столкновения между армиями двух государств начались утром 24 июля вблизи спорного участка границы, расположенного в провинции Оддар-Миенчей. Представители вооруженных сил Таиланда заявили, что удары по камбоджийским позициям были нанесены в ответ на использование тяжелого вооружения против жилых домов и медицинских учреждений на тайской территории. В Министерстве обороны Камбоджи, в свою очередь, подчеркнули, что действия их армии носят характер самообороны в ответ на проникновение тайских военнослужащих.