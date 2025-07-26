Таиланд и Камбоджа приостановили боевые действия из-за ливней

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Таиланда дважды на протяжении дня наносили авиаудары по позициям камбоджийских военных в приграничных районах с использованием истребителей F-16 и JAS 39. Столкновения между армиями двух государств начались утром 24 июля вблизи спорного участка границы, расположенного в провинции Оддар-Миенчей. Представители вооруженных сил Таиланда заявили, что удары по камбоджийским позициям были нанесены в ответ на использование тяжелого вооружения против жилых домов и медицинских учреждений на тайской территории. В Министерстве обороны Камбоджи, в свою очередь, подчеркнули, что действия их армии носят характер самообороны в ответ на проникновение тайских военнослужащих.