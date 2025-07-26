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Зеленский потребовал следить за невыполнением Западом договоренностей с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны и другим чиновникам усилить контроль над выполнением западными странами договоренностей с Киевом. Об этом глава государства заявил в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

Президент Украины заострил внимание на обещаниях Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны и другим чиновникам усилить контроль над выполнением западными странами договоренностей с Киевом. Об этом глава государства заявил в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

«Поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны более активно привлечь внешнее финансирование на дроны. Поручил также чиновникам и министру обороны Украины активнее проверять все договоренности, которые есть с партнерами — то, что должны реализовать на сто процентов, но сейчас пока выполняется, к сожалению, не полностью», — сообщил Зеленский.

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Как сообщало URA.RU ранее, после ультиматума президента США Дональда Трампа России, рассчитанного на 50 дней, Зеленский уже отдавал приказ удерживать позиции любой ценой, используя все резервы ВСУ. Тогда депутат Верховной рады Александр Дубинский отмечал, что подобные распоряжения могут привести к истощению военных ресурсов Украины и ослаблению позиций на фронте из-за неполного выполнения США своих обещаний.

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