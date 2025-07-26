Зеленский потребовал следить за невыполнением Западом договоренностей с Украиной

«Поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны более активно привлечь внешнее финансирование на дроны. Поручил также чиновникам и министру обороны Украины активнее проверять все договоренности, которые есть с партнерами — то, что должны реализовать на сто процентов, но сейчас пока выполняется, к сожалению, не полностью», — сообщил Зеленский.