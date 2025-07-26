Российско-турецкая АЭС окружена лесными пожарами

Пожары охватили несколько провинций на северо-западе Турции, включая Эскишехир, Балыкесир, Измир, Афьонкарахисар и Маниса. По информации министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы, в результате стихии погибли десять человек. Температура в регионе остаётся высокой: в Стамбуле столбики термометров поднимаются до +28°C, а скорость ветра достигает 11 м/с.