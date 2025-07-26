Российско-турецкая АЭС окружена лесными пожарами

В районе строительства российско-турецкой АЭС «Аккую» продолжаются масштабные лесные пожары, вызванные аномальной засухой. Для борьбы с огнём российская авиация задействовала самолёты Бе-200 и вертолёты Ми-8, которые начали работу с раннего утра.
На месте строительства станции находятся более 10 тысяч российских специалистов, но данных о пострадавших среди них или местных жителей пока нет.
Пожары охватили несколько провинций на северо-западе Турции, включая Эскишехир, Балыкесир, Измир, Афьонкарахисар и Маниса. По информации министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы, в результате стихии погибли десять человек. Температура в регионе остаётся высокой: в Стамбуле столбики термометров поднимаются до +28°C, а скорость ветра достигает 11 м/с.
Ранее в стамбульском районе Султангази также произошёл пожар, который удалось локализовать за несколько часов. Власти продолжают мониторить ситуацию, однако сложные погодные условия осложняют борьбу с огнём. Строительство АЭС «Аккую» — ключевого энергетического проекта России и Турции — пока не прерывается, но остаётся в зоне повышенного риска.
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