Опасность БПЛА объявлена по всей Ростовской области

Жителей региона предупредили об опасности атаки БПЛА.
В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом оповестили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно об атаке украинских дронов на Брянскую область. Каменский Хутор в Климовском районе подвергся удару со стороны беспилотников-камикадзе. В результате обстрела ранения получил местный житель.