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Опасность БПЛА объявлена по всей Ростовской области

В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом оповестили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Жителей региона предупредили об опасности атаки БПЛА.

В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом оповестили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно об атаке украинских дронов на Брянскую область. Каменский Хутор в Климовском районе подвергся удару со стороны беспилотников-камикадзе. В результате обстрела ранения получил местный житель.

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