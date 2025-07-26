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Неадекватный мужчина в нижнем белье вышел на автодорогу на северо-западе Москвы

Дезориентированного мужчину, который в нижнем белье вышел на оживленную проезжую часть на северо-западе Москвы, отвели в безопасное место, после чего передали медикам. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

Дезориентированного мужчину, который в нижнем белье вышел на оживленную проезжую часть на северо-западе Москвы, отвели в безопасное место, после чего передали медикам. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

По словам представителей ведомства, росгвардейцы в ходе патрулирования заметили бесцельно бродившего по автодороге горожанина. Они помогли ему уйти с проезжей части и попытались узнать, что у него произошло. Однако тот не смог ничего внятно объяснить, так как сам не понимал, где находится.

— Медики осмотрели 40-летнего москвича и приняли решение о его госпитализации в специализированное медицинское учреждение для дальнейшего обследования, — передает официальный Telegram-канал управления Росгвардии по Москве.

Другой случай произошел в конце мая, когда мужчина напал на известного православного философа игумена Евмения, когда тот представлял своей произведение «Мудрость сердца: книга осознанной любви» в книжном магазине «Библио Глобус» в Москве.