Неадекватный мужчина в нижнем белье вышел на автодорогу на северо-западе Москвы

По словам представителей ведомства, росгвардейцы в ходе патрулирования заметили бесцельно бродившего по автодороге горожанина. Они помогли ему уйти с проезжей части и попытались узнать, что у него произошло. Однако тот не смог ничего внятно объяснить, так как сам не понимал, где находится.