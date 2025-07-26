Дроны ВСУ атакуют юг России. Онлайн-трансляция

Дроны ВСУ замечены над Ростовом.
ВСУ атакует дронами Ростовскую область в ночь с 26 на 27 июля. Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Ведомство разослало сообщения жителям региона. URA.RU начинает онлайн-трансляцию.
00:19 В Ростовской области введен режим повышенной опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).