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Дроны ВСУ атакуют юг России. Онлайн-трансляция

ВСУ атакует дронами Ростовскую область в ночь с 26 на 27 июля. Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Ведомство разослало сообщения жителям региона. URA.RU начинает онлайн-трансляцию.

Дроны ВСУ замечены над Ростовом.

ВСУ атакует дронами Ростовскую область в ночь с 26 на 27 июля. Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Ведомство разослало сообщения жителям региона. URA.RU начинает онлайн-трансляцию.

00:19 В Ростовской области введен режим повышенной опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

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