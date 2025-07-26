В старейшем в Армении заповеднике «Хосровский лес» возник пожар. Огнем охвачено три гектара территории, покрытой травой, сообщили в спасательной службе МВД страны.
К месту происшествия оперативно направили четыре пожарные команды и 12 опергрупп из подразделений спасательной службы ведомства. В общей сложности к ликвидации пожара привлекли 68 спасателей.
Также для тушения возгорания был задействован вертолет Министерства обороны.
Ранее сообщалось, что женщина и трое детей погибли при пожаре. Дачный дом был куплен всего шесть дней назад.