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В старейшем в Армении заповеднике «Хосровский лес» возник пожар

Огнем было охвачено три гектара территории, покрытой травой.

Источник: Аргументы и факты

В старейшем в Армении заповеднике «Хосровский лес» возник пожар. Огнем охвачено три гектара территории, покрытой травой, сообщили в спасательной службе МВД страны.

К месту происшествия оперативно направили четыре пожарные команды и 12 опергрупп из подразделений спасательной службы ведомства. В общей сложности к ликвидации пожара привлекли 68 спасателей.

Также для тушения возгорания был задействован вертолет Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что женщина и трое детей погибли при пожаре. Дачный дом был куплен всего шесть дней назад.