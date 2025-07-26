ВКС России уничтожили ВСУ с помощью авиабомб в ДНР и под Харьковом

Как сообщало URA.RU ранее, за неделю с 19 по 25 июля российские войска нанесли десять групповых ударов по объектам ВПК Украины. Три из них — высокоточным оружием. Кроме этого, российская бомбардировочная авиация произвела серию высокоточных ударов по временным местам дислокации ВСУ на Времевском направлении.