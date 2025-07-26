ВКС России уничтожили ВСУ с помощью авиабомб в ДНР и под Харьковом

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения мест дислокации ВСУ.
Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по временным пунктам дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Для этого применили авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов с применением ОДАБ-1500 и ФАБ-500. В результате авиаудара пункты временной дислокации противника поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — заявили в Минобороны.
Как сообщало URA.RU ранее, за неделю с 19 по 25 июля российские войска нанесли десять групповых ударов по объектам ВПК Украины. Три из них — высокоточным оружием. Кроме этого, российская бомбардировочная авиация произвела серию высокоточных ударов по временным местам дислокации ВСУ на Времевском направлении.