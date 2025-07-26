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Москвич сорвался со скалы в Абхазии и погиб

Путешественник из Москвы Николай Пронин погиб, сорвавшись со скалы у водопада Великан в поселке Акармара. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

Путешественник из Москвы Николай Пронин погиб, сорвавшись со скалы у водопада Великан в поселке Акармара. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

По словам представителей ведомства, срочный вызов из-за случившегося поступил около 15:45, после чего спасатели отправились на место происшествия.

— На этот час на месте происшествия ведутся работы по извлечению упавшего человека на поверхность, — передает официальный сайт республиканского министерства.

Другой случай произошел в начале мая, когда жительница Нижнего Новгорода погибла, сорвавшись с неогороженного обрыва на территории базы отдыха в Дагестане, куда приехала отпраздновать свой 64-й день рождения.

До этого сорвавшегося при восхождении на гору Казбек в Северной Осетии 52-летнего альпиниста из Санкт-Петербурга удалось спасти.