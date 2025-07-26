Росморречфлот: движение судов на Городецком гидроузле восстановлено

Работа Городецкого гидроузла была временно приостановлена 22 июля после того, как во время строительных работ накренилась бетонная перемычка между камерами шлюзов № 15 и № 16. Минтранс РФ сообщил, что проход судов был остановлен в целях безопасности, при этом основная камера шлюза не пострадала. Для координации восстановительных работ был создан оперативный штаб. Из-за ЧП круизные компании скорректировали расписание движения теплоходов, а грузоперевозчики были вынуждены ожидать возобновления работы объекта.