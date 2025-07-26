Минфин США попросил граждан пожертвовать денег на госдолг

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, в 2025 году госдолг Соединенных Штатов увеличится до 122,5% ВВП и продолжит расти. К 2030 году он достигнет уровня 128,2% ВВП. Потолок госдолга регулярно повышается властями США.