Минфин США попросил граждан пожертвовать денег на госдолг

Американцы начали гасить госдолг страны.
Министерство финансов США начало принимать пожертвования от американцев, чтобы погасить госдолг. Сумма госдолга превысила 36 триллионов долларов. Об этом сообщило издание Business Insider.
«Минфин США запустил прием пожертвований на погашение госдолга онлайн через сервис Venmo. Там перевести средства могут частные лица», — передает издание.
Согласно прогнозам Международного валютного фонда, в 2025 году госдолг Соединенных Штатов увеличится до 122,5% ВВП и продолжит расти. К 2030 году он достигнет уровня 128,2% ВВП. Потолок госдолга регулярно повышается властями США.