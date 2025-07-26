Украинский БПЛА ударил по машине скорой помощи в Запорожской области

Дрон ударил по карете скорой помощи.
Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, в результате чего пострадали два человека. Об этом 26 июля сообщил губернатор региона Евгений Балицки.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны ВСУ атакуют юг России. Онлайн-трансляция.
По словам Балицкого, нападение произошло в селе Скельки Васильевского муниципального округа. «Очередную циничную атаку противник совершил в Васильевском муниципальном округе: украинские БПЛА ударили по машине скорой помощи в селе Скельки. Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Подробности о состоянии раненых и характере полученных травм не уточняются.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины активизировали применение беспилотников для атак по территории России. В ночь с 26 на 27 июля дроны были зафиксированы в Ростовской области, что подтвердили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Жителям региона были разосланы соответствующие сообщения. URA.RU продолжает следить за развитием ситуации и ведет онлайн-трансляцию.