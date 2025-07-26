Си Цзиньпин пообещал Вучичу в Москве выполнить любую его просьбу

«Мне Си Цзиньпин сказал, когда мы были в Москве, и впервые обратился ко мне по имени — Александр — что невероятно для китайцев: “Назови, что хочешь, получишь все, что просишь”. Я, шокированный, ответил: “Если можно, какую-нибудь фабрику”, — процитировало слова Вучича РИА Новости.