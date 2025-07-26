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Си Цзиньпин пообещал Вучичу в Москве выполнить любую его просьбу

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на торжествах по случаю 80-летия Победы над фашизмом в мае в Москве пообещал выполнить любую его просьбу. Об этом республиканский лидер рассказал журналистам.

Председатель КНР обратился к своему сербскому коллеге, пообещав выполнить любую просьбу.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на торжествах по случаю 80-летия Победы над фашизмом в мае в Москве пообещал выполнить любую его просьбу. Об этом республиканский лидер рассказал журналистам.

«Мне Си Цзиньпин сказал, когда мы были в Москве, и впервые обратился ко мне по имени — Александр — что невероятно для китайцев: “Назови, что хочешь, получишь все, что просишь”. Я, шокированный, ответил: “Если можно, какую-нибудь фабрику”, — процитировало слова Вучича РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, на встрече в Кремле 9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что ценит присутствие сербского лидера на параде Победы, несмотря на запугивания со стороны еврочиновников. Председатель КНР Си Цзиньпин также участвовал на праздничном мероприятии в Москве, заняв соседнее место рядом с российским лидером.

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