Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при ударе ВСУ по машине скорой помощи в Запорожье

В запорожском селе Скельки Васильевского муниципального округа машина скорой помощи подверглась атаке украинских беспилотников. В результате инцидента пострадали пациентка и водитель. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

«Очередная циничная атака БПЛА противника совершена в Васильевском муниципальном округе — ударили по машине скорой помощи в селе Скельки», — написал он в своём телеграм-канале.

ВСУ ударили по автомобилю скорой помощи, когда тот направлялся на вызов к женщине 1967 года рождения. Вследствие атаки пациентка и водитель получили осколочные ранения. Пострадавшим в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали курскую деревню в пяти километрах от границы с Украиной. При ударе вражеского беспилотника погиб мирный житель.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше