Суд лишил москвича прав, оштрафовал и изъял автомобиль за повторную пьяную езду

«32-летний москвич, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, зная, что не имеет законных оснований для управления автомобилем, 5 апреля 2025 года вновь сел за руль в состоянии опьянения и начал движение по Керамическому проезду, где совершил наезд на припаркованную автомашину марки Kia. Водитель был остановлен правоохранителями по пути следования. Проведенным медицинским освидетельствованием у него установлено состояние алкогольного опьянения. Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (“Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения”)», — говорится в сообщении.