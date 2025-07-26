Пловец из Москвы скончался во время заплыва по Волге в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде во время водного марафона X-WATERS Volga 34-летний Дмитрий Ионов из столицы, многократный участник соревнований, скоропостижно скончался во время заплыва на дистанции три километра. Организаторы мероприятия в субботу, 26 июля, сообщили, что спортсмен потерял сознание при выходе на берег, несмотря на немедленную помощь спасателей и реанимацию медбригады, он умер.