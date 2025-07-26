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Пловец из Москвы скончался во время заплыва по Волге в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде во время водного марафона X-WATERS Volga 34-летний Дмитрий Ионов из столицы, многократный участник соревнований, скоропостижно скончался во время заплыва на дистанции три километра. Организаторы мероприятия в субботу, 26 июля, сообщили, что спортсмен потерял сознание при выходе на берег, несмотря на немедленную помощь спасателей и реанимацию медбригады, он умер.

В Нижнем Новгороде во время водного марафона X-WATERS Volga 34-летний Дмитрий Ионов из столицы, многократный участник соревнований, скоропостижно скончался во время заплыва на дистанции три километра. Организаторы мероприятия в субботу, 26 июля, сообщили, что спортсмен потерял сознание при выходе на берег, несмотря на немедленную помощь спасателей и реанимацию медбригады, он умер.

Уточняется, что Ионов подал сигнал тревоги за несколько метров до финиша. Спасатели доставили его в больницу, где медики констатировали смерть. Диагноз не раскрывается в связи с врачебной тайной, сказано в публикации в соцсети «Вконтакте».

Марафон X-WATERS Volga — одно из самых крупных соревнований в РФ, где соблюдаются строгие протоколы безопасности: на дистанции работают спасательные лодки, медпункты и врачи.

Организаторы выразили соболезнования семье и обещали провести проверку протоколов безопасности.

25 июля сообщалось, что житель Подмосковья сломал себе шею после того, как неудачно нырнул в озеро. Его удалось спасти от паралича благодаря вмешательству врачей.