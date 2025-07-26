Минобороны показало кадры авиаударов ФАБ по ВСУ под Харьковом. Видео

«Были обнаружены пункты временной дислокации подразделений 14-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе Мирнограда (ДНР) и 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Чугуновки Харьковской области. Было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — отмечается в сообщении ведомства.