Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участник заплыва в Нижнем Новгороде погиб во время соревнований

Во время заплыва на открытой воде X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде погиб участник соревнований Дмитрий Ионов.

Во время заплыва на открытой воде X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде погиб участник соревнований Дмитрий Ионов. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

На финальном этапе соревнований Ионов почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья и подал сигнал спасателям. Во время эвакуации на спасательной лодке спортсмен потерял сознание. Несмотря на оперативно проведенные реанимационные мероприятия сначала на берегу, а затем в больнице, спасти жизнь атлета не удалось.

«Диагноз в соответствии с принципом врачебной тайны будет сообщен напрямую родственникам. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, мы поддерживаем с ними связь», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили под обломками дома в Саратове тело мужчины.