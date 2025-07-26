Участник заплыва в Нижнем Новгороде погиб во время соревнований

На финальном этапе соревнований Ионов почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья и подал сигнал спасателям. Во время эвакуации на спасательной лодке спортсмен потерял сознание. Несмотря на оперативно проведенные реанимационные мероприятия сначала на берегу, а затем в больнице, спасти жизнь атлета не удалось.