Участник заплыва в Нижнем Новгороде погиб во время соревнований

Во время заплыва на открытой воде X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде погиб участник соревнований Дмитрий Ионов. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
На финальном этапе соревнований Ионов почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья и подал сигнал спасателям. Во время эвакуации на спасательной лодке спортсмен потерял сознание. Несмотря на оперативно проведенные реанимационные мероприятия сначала на берегу, а затем в больнице, спасти жизнь атлета не удалось.
«Диагноз в соответствии с принципом врачебной тайны будет сообщен напрямую родственникам. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, мы поддерживаем с ними связь», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили под обломками дома в Саратове тело мужчины.